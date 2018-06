Im Zukunftszelt findet sich das „Braunschweig 2030“

Vor drei Jahren stand das „Zukunftszelt“ schon mal vorm Rathaus. Damals konnten die Braunschweiger ihre Ideen zur Zukunft der Stadt einbringen: Was soll bleiben, wie es ist? Was soll sich verändern? Wie wollen wir im Jahr 2030 hier miteinander leben? Rund 5500 Ideen sind damals eingegangen. Sie wurden sortiert, gebündelt und mit Bürgern sowie Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Vereinen und Verbänden diskutiert. Aus all...