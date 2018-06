Spektakulärer Einsatz der Höhenretter

Zu einem besonderen Einsatz rückten die Höhenretter der Braunschweiger Berufsfeuerwehr am Dienstagabend aus: In der Rennelbergstraße hatte sich ein Vogel unter der Regenrinne eines dreigeschossigen Hauses verhakt und kam nicht mehr frei. Eine Anwohnerin hatte bemerkt, wie er immer wieder vergeblich versuchte, sich zu befreien. Sie rief schließlich die Feuerwehr.

Der Einsatz der Drehleiter war in dem Hinterhof nicht möglich. Deswegen mussten Höhenretter Fabian Wallstab und seine Kollegen ran. Wallstab stieg über ein Dachfenster nach draußen, das Team auf dem Dachboden sicherte ihn. Der erste Versuch, den Vogel zu erreichen, scheiterte. Schließlich kam eine metallene Strickleiter zum Einsatz. Wallstab gelang es, den Vogel zu befreien und in einen Plastikkäfig zu stecken – und dann ging’s am Seil abwärts gen Boden.

Dort wartete schon Carina Blume vom Tierschutz. Sie schaute sich das Tier an: ein Mauersegler, keine Schwalbe, wie zunächst vermutet. Ein Bein war blutig. Am Mittwochmorgen will sie den Vogel zum Tierarzt bringen. Falls das Bein gebrochen sein sollte, müsse das Tier wohl erlöst werden, sagte sie. Denn dann könne der Mauersegler nicht mehr greifen. „Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlimm und verheilt wieder“, meinte sie optimistisch.

Fabian Wallstab übergab Carina Blume den verletzten Mauersegler. Foto: Cornelia Steiner

Wie die Einsatzleiter Steffen Buchhorn und David Hilarius berichteten, handelte es sich hier durchaus um einen eher ungewöhnlichen Einsatz. Stattdessen werden sie zum Beispiel häufig dann gerufen, wenn übergewichtige Patienten ihre Wohnungen nicht mehr auf normalem Weg verlassen können und auch die Drehleiter nicht genutzt werden kann. „Andere Einsatzorte sind etwa Strommasten, Windkraftanlagen, Hochregal-Anlagen und Schächte – wir gehen auch in die Tiefe“, so Buchhorn. Insgesamt gibt es bei der Berufsfeuerwehr 34 Höhenretter. Sie sind nicht nur in Braunschweig im Einsatz, sondern auch bis Magdeburg und Hannover.

Ein Bein des Vogels ist blutig. Der Tierarzt muss nun prüfen, wie schwerwiegend die Verletzung ist. Foto: Cornelia Steiner