Autoscheibe mit Gullydeckel eingeschlagen

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Personengruppe, die in der Nacht zum vergangenen Samstag in der Kaffeetwete mit einem Gullydeckel die Heckscheibe eines PKWs zerstört. Foto: Carsten Rehder / dpa

Ein Zeuge gab in der Nacht zum Samstag einen Hinweis auf eine Personengruppe, die in der Kaffeetweete Lärm verursachte und einige Mülltonnen verrückte. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, konnten sie niemanden mehr antreffen. Sie stellten jedoch fest, dass an der genannten Stelle ein Gullydeckel aus der Straße gehoben worden war. Mit diesem wurde die Heckscheibe eines in unmittelbarer Nähe geparkten Fahrzeugs stark beschädigt. Die schwere Kanalabdeckung befand sich noch im Kofferraum des Fahrzeugs, berichtet die Polizei am Dienstag.

Die Feuerwehr, die zunächst alarmiert wurde, um den offenen Kanalschacht abzusichern, unterstützte die Polizei, den Gullydeckel wieder an seinen vorgesehenen Platz zu bringen.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zu der randalierenden Personengruppe geben? Informationen nimmt das Polizeikommissariat Braunschweig-Mitte unter

0531/476-3115

entgegen.