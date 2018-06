Hochzeitsnacht endet mit Streit und Schlägen

Braunschweig In einem Hotel in der Braunschweiger Innenstadt kam es zur Auseinandersetzung. Die Polizei musste einschreiten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein frischvermähltes Ehepaar in einen heftigen Streit, der in Beleidigungen und Körperverletzungen mündete. Die Polizei musste das junge Glück in dieser Nacht trennen.

Eine Polizeistreife wurde am frühen Sonntagmorgen um kurz vor vier Uhr in ein Hotel in der Innenstadt gerufen. In der Lobby wurden sie von dem 50-jährigen Opfer bereits erwartet. Die Frau stand barfuß und mit einem Bademantel bekleidet vor ihnen und war den Angaben der Polizei zu Folge sehr aufgebracht und weinte.

Sie berichtete, dass sie am Samstag geheiratet und anschließend ihr Hochzeitsfest gefeiert hatte. Als sie mit ihrem Ehemann anschließend ins Hotel gelangt war, kam es zwischen ihnen zu einem Streit, der völlig aus dem Ruder lief. Ihr Mann habe sie geschlagen und das Hochzeitskleid zerrissen. Daraufhin flüchtete sie sich in die Hotellobby.

Die Frau erstattete gegen ihren Bräutigam eine Strafanzeige. Der 62-jährige Mann wollte sich den Polizeibeamten gegenüber zunächst nicht weiter zu den Vorwürfen äußern. Er gab aber an, dass es seiner Frau „eh nur ums Geld“ ginge und sie den „teuren Ring bereits eingesteckt“ habe.

Beide waren in dieser Nacht nach der Hochzeitsfeier alkoholisiert. Damit der Streit des frischgebackenen Ehepaares nicht weiter eskalierte, musste die Polizei dem Mann einen Platzverweis für das Hotel über mehrere Stunden aussprechen.

Die Heimreise nach Berlin in ihre Wohnungen werden sie wohl jeweils allein antreten.