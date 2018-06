Werden die Bäume der Jasperallee gefällt?

Was wird aus den Bäumen der Jasperallee? Viele sind krank. Doch ist das Grund genug, alle Bäume zwischen Oker und Ring zu fällen und neue Bäume zu pflanzen? Die Bürgerinitiative Baumschutz hat heftigen Widerstand angekündigt.

Bereits in der Ratssitzung am heutigen Dienstag wird es ein rundes Dutzend Bürgeranfragen zu den Plänen der Verwaltung geben. Anlass ist: Stadtverwaltung und Mitglieder des Bezirksrats Östliches Ringgebiet haben erste Gespräche geführt. Außerdem sind die Bäume auf der Jasperallee Thema des Grünflächen-Ausschusses. Die Sitzung findet Donnerstag statt. Doch was die Verwaltung dann vorschlagen will, steht bislang noch nicht fest.

„Wir haben mehr als 1000 Unterschriften gesammelt, damit die Bäume nicht gefällt werden.“ Edmund Schultz, Bürgerinitiative Baumschutz.

Die Bürgerinitiative fühlt sich übergangen. Edmund Schultz, einer der Sprecher, verweist auf eine Ankündigung der Stadtverwaltung, dass mehrere Planungsvarianten vorgestellt werden sollen und es vorab eine Bürgerinfo geben werde. Nun wird ein Alleingang der Verwaltung befürchtet. Schultz sagt: „Wir haben mehr als 1000 Unterschriften gesammelt, damit die Bäume nicht gefällt werden. Zudem läuft eine Online-Petition, der sich schon rund 5000 Personen angeschlossen haben.“

Die Bürgerinitiative bereitet zurzeit einen Katalog von guten Argumenten vor, um die Bäume zu erhalten. An der Jasperallee selbst hängen an den Bäumen Plakate, damit nicht gefällt wird. Und Fakt ist auch, dass es Gespräche zwischen Verwaltung und Politik über die Zukunft der Bäume der Jasperallee gegeben hat.

Doch Stand jetzt sei, so die Verwaltung auf Anfrage: „Wir bereiten derzeit eine Mitteilung an den Grünflächenausschuss vor. Darin wird die Problematik erläutert und das mögliche weitere Vorgehen skizziert.“ Ausdrücklich wird betont: „Es sind bisher keine Entscheidungen gefallen, auch nicht in Bezug auf Fällungen.“

Uwe Jordan (SPD), Bezirksbürgermeister des Östlichen Ringgebiets, berichtet vom Gespräch mit der Verwaltung: „Erst nach den Sommerferien wird es eine Vorlage der Verwaltung geben. Der Bezirksrat wird nicht entscheiden können, weil die Jasperallee eine Straße von überregionaler Bedeutung ist.“ Jordan ergänzt: „Wir haben erste Informationen zur Schädigung der Bäume zwischen Moltkestraße und Kasernenstraße erhalten. Das ist sehr beunruhigend. Es wurde uns seitens der Abteilung Stadtgrün außerdem gesagt, dass nichts gegen eine Bürgerinformation über die Bäume der Jasperallee spreche.“

Rainer Mühlnickel (Grüne), Vorsitzender des Grünflächen-Ausschusses, sieht eine Entscheidung noch nicht in greifbarer Nähe. „Einen ersten konkreten Vorschlag der Verwaltung erwarte ich für die Sitzung im September.“ Ob der jedoch umgesetzt wird, sei eine ganz andere Frage: „Natürlich sollten Bezirksrat, die Bürgerschaft und auch die Anwohner eingebunden werden. Die Entscheidung sollte zudem nicht im Grünflächenausschuss, sondern im Rat fallen. Wie wir mit den Alleebäumen umgehen, ist eine sehr wichtige Frage. Die Entscheidung sollte eine breite Basis haben.“