Neuer Flughafen-Chef beginnt im Oktober

Braunschweig Der Personalwechsel an der Spitze des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg rückt näher. Wie die Gesellschaft am Montag mitteilte, hat der Aufsichtsrat Michael Schwarz (51) als neuen Geschäftsführer bestellt. Er wird am 1. Oktober 2018 anfangen. Schwarz leitet zurzeit das operative Geschäft des saudi-arabischen Hauptstadtflughafens „Riyadh Airports“. Zuvor war er unter anderem in leitenden Positionen bei der Frankfurter Flughafengesellschaft „Fraport“ und bei „Air Berlin“ tätig. Der derzeitige Geschäftsführer Boris Gelfert sowie der Interimsgeschäftsführer Thies Hinckeldeyn verlassen den Flughafen bis zum Jahresende.

