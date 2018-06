Bürgerinitiative: Faire Lösung für Okerbrücke

Braunschweig Die Bürgerinitiative umweltverträgliche Okerbrücke Stöckheim/Leiferde lädt ein zu einer Informationsveranstaltung mit Rahmenprogramm am heutigen Samstag, 2. Juni von 15 bis 18 Uhr im Kirchenzentrum Leiferde. Bürger sollen an der Entscheidung der Stadt über eine umweltverträgliche Okerbrücke mit eigener Meinung beteiligt werden, heißt es in der Ankündigung. Unterstrichen werden soll der offene und rege Meinungsaustausch musikalisch durch den Pianisten Gero Wolter sowie durch kulinarische Köstlichkeiten. Bisher seien, so die Ankündigung, mehr als 1300 Unterschriften gesammelt worden. Außerdem laufen Online-Petitionen. Die Bürgerinitiative kämpft weiter für eine faire Lösung. Darüber wird sie am Samstag informieren.

