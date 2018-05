Mit Vollgas über den Löwenring in Braunschweig

Es gibt tatsächlich eine echte Rennstrecke in Braunschweig. Am Flughafen. Den Löwenring. Der ist Heimat des MSC Braunschweig im ADAC. Sonntag war Tag der offenen Tür. Denn der MSC sucht weitere Rennsport-Begeisterte.

Das war natürlich schon immer der Fall. Doch die Zeiten ändern sich. Der neue Vorsitzende Dennis Stepin erzählt: „Bislang war die Verbrenner-Gruppe des MSC ausgesprochen fokussiert auf den Wettkampf.“ Mehrere Deutsche Meister kommen aus Braunschweig. „Dabei haben wir diejenigen übersehen, die mit einem Modellbau-Einsteiger-Fahrzeug zu einem verwaisten Supermarkt-Parkplatz fahren und dort ihre Runden drehen. Wir wollen uns künftig mehr um diese Einsteiger bemühen. Auf dem Löwenring ist alles legal. Außerdem gibt es gute Tipps aus dem Wettkampf-Bereich.“

Auf solche Quereinsteiger hatte der Wettkampf-orientierte MSC bislang wenig Wert gelegt. Stepin erzählt: „In all den Jahren hatte wir bislang nur zwei Quereinsteiger. Das ist wenig, wenn man bedenkt, dass die Verbrennersparte immerhin 50 Mitglieder hat.“

Zudem will der Sport mit Mini-Rennwagen gelernt sein. Möglichst von Kindesbeinen an. Stepin sagt: „Das Reaktionsvermögen an der Fernsteuerung entscheidet darüber, wer aufs Sieger-Treppchen fährt. Das Reaktionsvermögen lässt mit der Zeit nach. Den Sieg machen in aller Regel die Jungen unter sich aus.“

Die Öffnung ist aber auch Reaktion auf den technischen Wandel. „Es wird immer mehr Technik aus dem Automobil-Rennsport miniaturisiert. Das treibt die Preis. Kostete vor einigen Jahren ein Einsteigerfahrzeug für den Wettbewerb noch 1000 Euro, so liegen die Preise nun bei etwa 1600 Euro. Die allerwenigsten Eltern sind bereit, dieses Geld auszugeben.“ Darum wirbt der MSC nun auch um die, die auch mit Fahrzeugen Spaß haben, die weniger als 200 Euro kosten.

Wobei die Zahl der Fahrer auf dem Löwenring an sich steigt, so der Vorsitzende. „Dafür sorgen die Vereinsmitglieder mit Elektro-Rennwagen.“ Die haben eigentlich eine eigene Rennstrecke am ehemaligen Nordbad.

Doch am Nordbad fahren die Könner nicht gern. „Die Strecke ist zu klein. Denn die Elektro-Rennwagen sind mittlerweile schneller als die Verbrenner. Wo Benzin für Tempo 90 sorgt, fahren die Elektro-Rennwagen Tempo 120. So schnell kann man aber am Nordbad nicht fahren, sondern nur auf dem Löwenring. Der Löwenring ist darum auch bei den Elektro-Fahrern höchst beliebt, weil das höhere Tempo für eine größere Herausforderung sorgt.“

Ob der Löwenring selbst eine Zukunft hat, ist freilich offen. Auf der großen Wiese neben der Rennstrecke, Gäste konnten bislang dort parken und campen, entsteht mittlerweile das neue Flughafen-Parkhaus. Stepin sagt: „Stand jetzt ist: Der Löwenring bleibt.“