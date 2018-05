Ritterglanz rund um den Burglöwen

Mittelalterliche Klänge, herrlicher Duft aus den Gartöpfen der Tavernenwirte und ritterliche Kampfkünste locken am Pfingstwochenende Gäste und Einheimische zum 33. Mittelaltermarkt auf den Burgplatz. Der Veranstalter Mittelalter Marketing GmbH bietet an drei Tagen ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt und erweckt in historischem Ambiente das Mittelalter zum Leben.

Rund um den Burglöwen spielt sich vom 19. bis 21. Mai ein ganz besonderes Spektakel ab: Ritter, Musiker, Gaukler und Handwerksmeister halten am Pfingstwochenende Einzug in die Löwenstadt und unterhalten die Besucher mit kurzweiligem Klamauk, unterhaltsamer Musik und traditioneller Handwerkskunst. „Das Mittelalter zieht noch heute viele Menschen in den Bann, gerade in einer historischen Stadt wie Braunschweig, dessen Geschichte bis weit ins Mittelalter zurückreicht. Der Burgplatz mit dem Dom St. Blasii und der Burg Dankwarderode bietet einen authentischen Ort für den mittelalterlichen Markt“, erklärt Daniel Diekmann, Geschäftsführer der Mittelalter Marketing GmbH, laut einer Pressemitteilung des Stadtmarketing.

Mit erhobenem Haupt und glänzenden Rüstungen zieht die böhmische Ritterschar Hartigo am Pfingstwochenende auf den Burgplatz ein. An allen drei Veranstaltungstagen zeigen die Ritter ihre spektakuläre Kampfkunst und ihren gekonnten Umgang mit dem Schwert. Besucher werden Zeugen des Possenspiels und können die meisterliche Vorführung hautnah bestaunen. „Die beeindruckenden Ritterspiele sind in diesem Jahr einer der Höhepunkte. Für die jungen Fans von ritterlicher Kampfeskunst gibt es außerdem eine tolle Mitmachaktion: Ganz nach dem Vorbild von Hartigo können sie beim Kinderritterturnier mit Holzschwertern ihr Talent unter Beweis stellen“, sagt Diekmann. Die kleinen Besucher, die lieber ihre Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit trainieren möchten, können sich von Meistern in die Geheimnisse der Handwerkskünste einweihen lassen. Die Unikate, die dabei entstehen, dürfen die Kinder mitnehmen.

Tavernenwirte sorgen für das leibliche Wohl und auch musikalisch gehen Besucher an diesem Wochenende auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Die Band Fabula lässt mit ihren Sackpfeifen und Trommeln mittelalterliche Melodien ertönen. An allen drei Veranstaltungstagen bringen sie mit kraftvollen Klängen Zuhörer zum Tanzen. Bei so viel buntem Markttreiben sorgen der Vogt Leonhard vom Fronschloss und der Büttel Molinarius als starker Arm der Obrigkeit für Recht und Ordnung.

Der Kulturtaler für Erwachsene beträgt sechs Euro, der ermäßigte drei Euro. Kinder unter zwei Braunschweiger Ellen, also 114 Zentimetern, können den Markt kostenlos besuchen. Dieser beginnt an allen drei Tagen um 11 Uhr. Der Ruf des Nachtwächters beschließt täglich den Markt und ertönt am Samstag und Sonntag jeweils um 22 Uhr, am Pfingstmontag um 19 Uhr.

Informationen zum Mittelalterlichen Markt 2018 gibt es auch im Internet unter www.braunschweig.de/mima.