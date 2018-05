Braunschweig Vor dem Abstiegs-Drama am Sonntag kann das Motto nur heißen: Beißen, Löwen! Senden Sie uns Ihre Bilder und Sprüche vor dem entscheidenden Duell.

Vor dem Endspiel in Kiel – Leser machen Eintracht Mut!

Sonntag, 15.30 Uhr, Holstein-Stadion in Kiel – dann beginnt Eintrachts schwerste Prüfung. Bei einer Niederlage dürfte der Abstieg nicht mehr zu vermeiden sein. Das bedeutet nicht nur für Spieler und Vereinsverantwortliche viel, sondern für die ganze Stadt. Wir sind alle Löwen. Gern würden wir die notwendigen Tore ja selbst schießen. Aber das geht auch nicht. Schicken Sie uns deshalb etwas, was Eintracht jetzt noch helfen kann: Stoff für Mut und neues Selbstbewusstsein. Und das kann nur heißen: Beißen, Löwen! Also: Bilder, Ideen, Sprüche wollen wir von Ihnen bekommen. Motto: #mutmacher

Machen wir Eintracht Mut!