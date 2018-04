Feuerwehr und Kirche feiern gemeinsam

Braunschweig Der Ökumenische Florianstag zum Gedenken an den Schutzpatron der Feuerwehr findet am Freitag, 4. Mai, in der Magni-Kirche statt.

Die Veranstalter erwarten wiederum ein vollbesetztes Gotteshaus, denn der „Ökumenische Florianstag“ findet in Braunschweig bereits zum sechsten Mal statt. Er beginnt am Freitag, 4. Mai, um 19 Uhr in der Magni-Kirche am Ölschlägern. Getragen wird er von der evangelisch-lutherischen Propstei und dem katholischen Dekanat sowie der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig. Der Florianstag findet zum Gedenken an den Heiligen Florian, den Schutzpatron der Feuerwehren, statt.

Der Tag steht diesmal unter dem Leitspruch „Tradition mit Zukunft“. Kirchen und Feuerwehren haben eine lange Tradition. Darauf verwiesen Pastor Henning Böger und Pastoralreferent Siegfried J. Mehwald. Jedes Dorf, jeder Stadtteil sei an seinen Kirchtürmen erkennbar oder werde von diesen überragt, sagte Mehwald. „Und wir sind an unseren Feuerwehrhäusern erkennbar, von denen manche durch die Schlauchtürme überragt werden“, fügte Stadtbrandmeister Ingo Schönbach bei einer Pressekonferenz hinzu. Schönbach hat erstmals gemeinsam mit Pröpstin Uta Hirschler und Propst Reinhard Heine die Schirmherrschaft für den Florianstag übernommen. Referent ist diesmal Eike Kuthe, Ortsbrandmeister in Stöckheim und Mitarbeiter am Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte – er wird einen Bogen von der traditionsreichen Geschichte der Feuerwehr bis zur Gegenwart spannen. Der Musikzug der Ortsfeuerwehr Thune wird für den musikalischen Rahmen sorgen. Nach dem Gottesdienst gibt es auf dem Magni-Kirchplatz Getränke und Bratwürste.