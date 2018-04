Banges Warten auf einen Kita-Platz

Viele Familien in Braunschweig können aufatmen: Noch in diesem Sommer sollen in der Schulkindbetreuung 250 neue Plätze für die Nachmittagsbetreuung von Grundschülern eingerichtet werden. Der Schulausschuss hat zugestimmt – bei einer Enthaltung. In zahlreichen Familien mit jüngeren Kindern wächst hingegen die Sorge: Im Krippen- und Kindergartenbereich steuert die Stadt auf einen Engpass zu. Gut möglich, dass im Sommer nicht alle Kinder...