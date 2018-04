Erdtransporte – Eklat im Bezirksrat Lehndorf-Watenbüttel

Fast fünf Stunden haben Bürger aus Lamme, Bezirksratpolitiker und Verwaltungsvertreter am Montag an zwei Orten über die geplanten Erdtransporte vom Baugebiet Feldstraße im Westlichen Ringgebiet diskutiert. Es geht dabei darum, wo die 40-Tonner langfahren, wenn sie belastete Erde zur Deponie in Watenbüttel transportieren – und wie viele Anwohner von Lärm und Erschütterungen betroffen sind. Der Abend brachte eine kräftige Überraschung. ...