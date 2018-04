Braunschweig Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter, auch in unserer Region. Wie die Gewerkschaft Verdi ankündigt, sollen am Donnerstag, 12. April, Kommunalverwaltungen, Kitas, ÖPNV, Jugendzentren, Energieversorger, kommunale Abfallwirtschaft, Jobcenter und die Agentur für Arbeit, Bundeseinrichtungen und städtische Bäder bestreikt werden – in Braunschweig, Göttingen, Peine, Salzgitter, Wolfsburg, Einbeck, im Harz und in allen Landkreisen und kreisangehörigen Gemeinden.

