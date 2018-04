Warnstreiks im öffentlichen Dienst am 12. April

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter, auch in unserer Region. Wie die Gewerkschaft Verdi ankündigt, sollen am Donnerstag, 12. April, Kommunalverwaltungen, Kitas, ÖPNV, Jugendzentren, Energieversorger, kommunale Abfallwirtschaft, Jobcenter und die Agentur für Arbeit, Bundeseinrichtungen und städtische Bäder bestreikt werden – in Braunschweig, Göttingen, Peine, Salzgitter, Wolfsburg, Einbeck, im Harz und in allen Landkreisen und kreisangehörigen Gemeinden.

Die Verhandlungen über die Tarifverträge für den Öffentlichen Dienstes sollen am 15. und 16.April in Potsdam fortgesetzt werden. Verdi zufolge liegt noch immer liegt kein Angebot vor. Deshalb rufe man zur Beschleunigung der Verhandlungen ein weiteres Mal zu einem eintägigen Warnstreik auf.

Sebastian Wertmüller, Geschäftsführer von Verdi Südost-Niedersachsen, schreibt in einer Pressemitteilung: „Wer sich die ständig wachsenden Steuereinnahmen ansieht, wird verstehen, dass auch die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes, des ÖPNV und der Ver- und Entsorgung an der positiven Entwicklung teilhaben wollen.“

Die Streikenden aus der Region werden ihm zufolge am 12. April mit rund 50 Bussen zu einer großen Streikkundgebung nach Hannover fahren und auf dem Opernplatz Flagge zeigen. Dort werde der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske als Hauptredner erwartet.