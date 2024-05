Bad Sachsa. Spiel, Satz und Sieg im Harz: Bad Sachsa's Tennisanlage ist für 2024 aufpoliert. Doch auch neben dem Platz feierte der Verein Erfolge.

Alles neu macht der Mai - auch im Harz: Der TennisclubBad Sachsa hat einen sonnigen Start in die Saison 2024 hingelegt. Bei bestem Wetter konnten die Mitglieder zusammen mit dem Vorstand das Vereinsgelände am Fuße des Ravenbergs in Betrieb nehmen und viel Neues bewundern.

Die Anlage an der Bismarckstraße in Bad Sachsa erstrahlt in neuem Glanz. Viele fleißige Mitglieder haben im Frühjahr Clubhaus, Tennisplätze, Beachtennis-Platz sowie die gesamte Anlage auf Vordermann gebracht. Rechtzeitig zur Saisoneröffnung sind die Plätze gut bespielbar und notwendige Reparaturen und Renovierungen im Südharz abgeschlossen. Der Vorsitzende Eckhard M. Jäger kann mit einer hocherfreulichen Bilanz aufwarten: „Alle haben an einem Strang gezogen und dafür gesorgt, dass der Verein bestens für die Herausforderungen der Saison vorbereitet ist.“

Eckhard M. Jäger, der Vorsitzende des TC Bad Sachsa, freut sich über die Saisoneröffnung. © Verein | TC Bad Sachsa

Im Clubhaus wurden neue Fenster eingebaut, die Umkleiden renoviert und mit modernen LED-Lampen ausgestattet. Spiegel, Kleiderhaken wurden erneuert sowie die Armaturen in den Duschen ausgetauscht. Die Tennisplätze wurden von Unkraut und Moos befreit, der alte Sand entfernt, neuer fachgerecht aufgetragen. Zusätzlich konnte die Platzattraktivität durch neue Trenn-Netze, Outdoor-Mülleimer und Abziehmatten gesteigert werden.

Saisonstart im Südharz stand kurzfristig vor der Absage

Der Eröffnungstermin wäre dennoch beinahe gerissen worden: Die 50 Jahre alte Walze versagte ihren Dienst, konnte aber in letzter Minute wieder in Gang gebracht werden, sodass die Plätze die nötige „Walzer-Kur“ bekommen konnten. Das Hotel Romantischer Winkel sorgte wieder dafür, dass der Beachtennis-Platz top bespielbar ist. Dank neuer, durch Fördergelder finanzierter Netzanlage, kann der Platz nun auch für Beach-Volleyball genutzt werden.

Vereinspräsident Jäger freut sich über das Engagement der Sponsoren, die die weitere Entwicklung des Clubs unterstützen und wohlwollend begleiten. „Für uns ist es nun ganz wichtig, noch mehr Mitglieder zu gewinnen, um dem Verein eine gesicherte Perspektive zu geben“, betont der Vorsitzende. Tennis-Begeisterten winken deshalb auch in diesem Jahr bei Eintritt in den Verein attraktive Rabatte.

Zusammenarbeit zwischen Bad Sachsa und Walkenried soll gestärkt werden

Schon jetzt kann der Vorsitzende auf Ausbau und Intensivierung der Jugendarbeit und eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem PartnervereinTC Walkenriedin puncto gemeinsamen Damen-, Herren- und Nachwuchsmannschaften verweisen. Der Veranstaltungskalender für die noch frische Saison ist jedenfalls bereits prall gefüllt. Und die Mitglieder und der Vorstand des TC Grün-Weiß haben sich noch ganz viel für die Zukunft des Tennissports in Bad Sachsa vorgenommen...

