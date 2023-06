Tennis im Südharz 75 Jahre Tennis in Bad Sachsa: So feiert der Club das Jubiläum

Das Jahr 2023 – es ist ein ganz besonderes für den Tennisclub Grün-Weiß Bad Sachsa: Zum einen besteht der Sportverein nunmehr seit 75 Jahren, zum anderen ist das Jahr 2023 eines der Erneuerung. Was genau dahinter steckt, davon können sich Mitglieder, Tennisbegeisterte, Einwohner und Gäste am Samstag, 10. Juni, überzeugen. Ab 13 Uhr findet anlässlich des 75. Geburtstags des Vereins ein Tag der offenen Tür inklusive einem Beachtennis-Cup für Jugendliche statt.

Der neue Vorsitzende Eckhard Jäger freut sich bereits auf den Aktionstag, betont im Gespräch mit unserer Redaktion aber eines besonders: „Tennis ist einfach ein wunderbarer Sport und für jedes Alter geeignet. Und besonders schön ist er, wenn man ihn hier in Bad Sachsa ausüben kann“, sagt der 49-jährige IT-Fachmann, der erst vor drei Jahren in den Verein in der Uffestadt eingetreten ist. Was die Anlage in Bad Sachsa so besonders mache, sei einfach ihre Lage am Waldrand. Ob klassisch auf den drei Sandplätzen oder aber Strandfeeling auf dem Beach-Tennisplatz – „beides kann man bei uns genießen“, erzählt er mit gewissem Stolz.

Mitgliederzahlen beim Tennisclub Bad Sachsa steigen

Doch so wunderbar die Anlagen, die von den Mitgliedern seit der Gründung des Vereins vor 75 Jahren stets bestens gepflegt wurden, auch sind, „ohne die passenden Mitglieder, sei es im Vorstand, als Trainer, Helfer usw. bringt die beste Struktur nichts“. Und gerade hier kann sich Jäger auf ein gutes Team verlassen. Gemeinsam agieren, egal ob als Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, ob Anfänger oder Fortgeschrittene – „wir können uns nur gemeinsam entwickeln, müssen uns unterstützen.“ Das passe, so der neue Vorsitzende, bestens und so habe man in den letzten Jahren immer mehr Menschen für den Tennissport allgemein und das Erlebnis in Bad Sachsa begeistern können. Bester Beleg hier sind die steigenden Mitgliederzahlen bei Grün-Weiß.

Einige Vereinsmitglieder spielen auf dem Hauptplatz des TC Bad Sachsa. Foto: TC Bad Sachsa / Verein

Dabei geht Eckhard Jäger auch mit bestem Beispiel voran, wobei die Aufbruchstimmung im Verein überall zu finden ist – und einhergehend auch die Digitalisierung. Die vereinseigenen Accounts bei Facebook und Instagram werden regelmäßig bespielt, die Homepage wurde erneuert und Plätze sind für jedermann unter anderem per QR-Code buchbar.

Vorsitzender: „Nur als Team können wir all das schaffen“

So wichtig es für den Verein ist, neue Wege zu gehen; so wichtig ist es ebenso, dass all dies gemeinsam funktioniert. „Wir können und wollen mit dem neuen Team nicht alles anders machen, auch die langjährigen Mitglieder sollen sich weiterhin genauso wohlfühlen bei uns.“ Dass das funktioniert, zeige sich aber. „Gerade von langjährigen Mitgliedern erhalte ich immer mehr Hinweise, wo diese helfen können.“ Auch dürfe man nicht unterschätzen, welche Netzwerke über Jahrzehnte aufgebaut wurden.

Bestes Beispiel ist Jägers langjähriger Vorgänger Bernd Watterott. Zwölf Jahre hat dieser die Geschicke des Vereins geleitet, den Club souverän durch Krisen und Querelen geführt und die Zahl der Mitglieder während seiner zwölfjährigen Amtszeit stabil gehalten. Einer seiner größten Verdienste: der Bau eines Beach-Tennisplatzes, den er gegen einige Widerstände und mit von ihm organisierten Sponsorengeldern realisierte. . Für seine Verdienste wurde er auch zum ersten Ehrenpräsidenten des TC gewählt.

Partnerschaften und Netzwerke weiter ausbauen

Wichtig sei dem gesamten Vorstand aber auch, die Partnerschaften, die man bereits mit den Tennisvereinen in der Region, insbesondere in Walkenried und Bad Lauterberg pflegt, weiter auszubauen.

Für den Moment aber ist der Blick klar auf den Aktionstag am 10. Juni gerichtet. Die Plätze wurden seitens der Mitglieder bereits hierfür hergerichtet. Ab 13 Uhr sind dann alle Interessierten beim Tag der offenen Tür auf der Anlage in der Bismarckstraße 34-35 willkommen. Es kann an dem Tag in den Sport hineingeschnuppert werden – und für Jugendliche bzw. junge Erwachsene wird der Beachtenniscup Südharz ausgerichtet. Tennisbegeisterte zwischen 13 und 21 Jahren können hier in Teams teilnehmen. Die Anmeldung ist hier möglich. Und noch eine Besonderheit bietet der Verein im Jubiläumsjahr: Der Jahresbeitrag für jedes neue Mitglied liegt bei nur 75 Euro – inklusive Starterset aus Leihschläger und einem Satz Bällen.

„Kommt einfach vorbei und habt Spaß mit uns. Lernt die tolle Anlage, den tollen Verein, den tollen Sport kennen“, ruft Eckhard Jäger allen Sportbegeisterten zu.

