Backtradition in Neuhof

Mit dem Backen setzt der Verein eine Neuhofer Tradition fort. Bis in die 1990er Jahre hat es in Neuhof eine Bäckerei und viele private Backhäuser oder Backöfen gegeben. Eben an dies knüpft man mit dem Backhaus seit der Eröffnung im Jahr 2022 wieder an.

Dabei steht vor der Ausgabe von Misch- und Bauernbrot harte Arbeit. Von 8 bis 18.30 Uhr sind die Mitglieder des Backteams im Durchschnitt an einem Backtag gefordert, inklusive Anheizen und so weiter. Nicht eingerechnet ist da das Vorbereiten des Teiges.