Herzberg. Unangeleinte Tiere stören aktuell am Jues brütende Vögel und stellen eine Ordnungswidrigkeit dar. Was passiert, wenn man erwischt wird.

Am Jues in Herzberg beginnt wie vielerorts die Brut und Setzzeit. Heimische Wildtiere bekommen jetzt ihren Nachwuchs und ziehen ihn groß.

Die Brut und Setzzeit in Niedersachsen Nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) beginnt am 1. April wieder die allgemeine Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit. Konkret heißt das: beim Spazierengehen müssen Hunde zwingend und überall an der Leine geführt werden - bis zum 15. Juli. Der Leinenzwang soll die heimischen Wildtiere schützen, die in dieser Zeit ihren Nachwuchs auf die Welt bringen und großziehen. Denn allein der Geruch eines Hundes kann bewirken, dass das Mutter-Wildtier seinen Nachwuchs im Stich lässt und flieht. Aber auch Hunde selbst sind gefährdet, da manche Wildtiere, wie zum Beispiel Wildschweine, ihren Nachwuchs aktiv verteidigen. In Deutschland regeln den Leinenzwang während der Brut- und Setzzeit die Bundesländer. Die Regelungen reichen von einem strengen Leinenzwang während dieser Zeit über eine ganzjährig geltende Leinenpflicht bis hin zur allgemein fehlenden Anleinpflicht mit lokalen Sonderregelungen für einzelne Gemeinden oder Gebiete hin. Zuverlässige Auskünfte darüber, wo und wie die Leinenpflicht gilt, können kommunale Ordnungsämter geben. Wer gegen die Leinenpflicht verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die entsprechend geahndet wird. In Niedersachsen sind zwischen dem 1. April und dem 15. Juli sogar badende Hunde anzuleinen.

In Herzberg war es gerade am Jues in der Vergangenheit immer wieder zu Reibereien gekommen, weil Hundehalter ihre Tiere nicht angeleint hatten. Die freilaufenden Hunde konnten so die brütenden Wasservögel stören.

In Herzberg: Leinenpflicht herrscht rund um den Jues das ganze Jahr

Dabei weisen mehrere Hinweisschilder rund um den See auf das Leinengebot hin. Die Leinenpflicht herrscht rund um den Jues außerdem nicht nur zur Brut- und Setzzeit, sondern das ganze Jahr über, wie ein Sprecher der Stadt Herzberg auf Nachfrage des Harz Kurier erklärte. Die Leinenpflicht sei so in der Ordnungssatzung der Stadt verankert.

Die Schilder aufgestellt haben die Verantwortlichen des Juesseehilfevereins sowie die Stadt Herzberg zusammen. Besonders wichtig ist die Leinenpflicht natürlich in der aktuellen Brutzeit der Wasservögel, von denen verschiedenen am Jues leben.

Darüber hinaus soll der See aber auch ein Naherholungsgebiet bleiben, in dem man sich vom Alltagsstress erholen und in dem man die Tierwelt in Ruhe beobachten kann.

In Bezug auf die Leinenpflicht begeht man auch hier eine Ordnungswidrigkeit, wenn man sie missachtet. Die Stadt Herzberg kontrolliert stichprobenartig. Wer seinen Hund nicht anleint, wird zunächst angesprochen. Wer auch danach seinen Hund weiter frei laufen lässt, muss eine Ordnungsstrafe zahlen.

Weitere Regeln am Jues:

Schilder am Jues weisen auf Ge- und Verbote hin. © FMN | Paul Beier

Hundekot muss entsorgt werden

Offenes Feuer ist verboten

Grillen ist verboten

Es ist verboten, Wildtiere und Wasservögel zu füttern

