Bad Lauterberg. Die Schützenvereine rund um Bad Lauterberg kündigen die Termine für ihre Schützenfeste an. An diesen Wochenenden geht es rund.

Die Schützenvereine Osterhagen, Bartolfelde und Barbis organisieren auch für das Jahr 2024 wieder Schützenfeste. So sieht das Programm der Traditionsveranstaltungen aus.

Wann ist Schützenfest in Osterhagen?

Das Schützenfestin Osterhagen findet am Wochenende vom 3. bis zum 5. Mai statt. Das Besondere: In diesem Jahr 2024 feiert die Damenriege 60-jähriges Jubiläum. Der Festakt beginnt am Freitag um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (DGH). Der Oldiezug macht Musik. Ab 21.30 Uhr legt DJ Blinki bei der Jubiläumsparty auf, der Eintritt ist frei und es gibt eine Cocktailbar.

Am Samstag weckt der Schalmeienzug Osterhagen ab 7 Uhr. Der Nachmittag widmet sich dem Nachwuchs: Ein Kinderschützenfest beginnt um 14 Uhr mit Kinderfestumzug vom DGH aus. Ab 15 Uhr ist Kinderkönigsschießen. Die Proklamation der Bambini- und Schülerkönige erfolgt ab 18 Uhr. Ab 20 Uhr sind DJ Blinki und die Cocktailbar zum zweiten Teil der Jubiläumsparty zurück. Zusätzlich zur Tanzfläche gibt es auch einen Pausensaal mit großer Theke für geselligen Plausch.

Die neuen Majestäten werden am Sonntag ab 9.30 Uhr proklamiert. Beim Schützenfrühstück ab 10.30 Uhr spielt wieder der Oldiezug. Der große Festumzug zieht um 13 Uhr am DGH los. Anschließend folgt ein Musiknachmittag. Am Montag werden dann noch die Maibäume abgeholt.

Wann ist Schützenfest in Bartolfelde?

Der Schützenverein Bartolfelde feiert sein traditionelles Schützenfestin diesem Jahr an dem Wochenende vom 10. bis zum 12. Mai. Wegen des Feiertages am Donnerstag, 9. Mai, bringt der Spielmannszug seine Ständchen bereits am Mittwoch, 8. Mai, ab 17.30 Uhr. An diesem Tag wird auch das Schützenhaus hergerichtet. Wie gewohnt findet am Freitag, 10. Mai, um 18 Uhr, der Eröffnungsgottesdienst in der Bartolfelder Kirche statt, anschließend gibt es einen Umtrunk beim Seniorenkönig Jürgen Strauß. Von dort geht es ins Schützenhaus, wo das Fest um 20 Uhr offiziell eröffnet wird. Es folgen Ehrungen der Bestfrauen und -männer und die Eintragungen in das Schützenbuch. Musikalisch begleitet wird der Abend durch die Stimmungskapelle „Kromberg-Musikanten“.

Am Samstag dreht sich dann zunächst alles um die Kinder. Der bunte Kinderumzug startet um 14.30 Uhr in der Ringstaße, Robert-Blanke-Platz. Unterwegs werden wieder die Luftballons auf ihre Reise geschickt. Auf dem Festplatz wartet ein buntes Kinderprogramm auf die Kleinen, die neuen Kinder- und Jugendkönige werden ausgeschossen.

Der erste Vorsitzende Bernd Wyrwaletz bei seiner Begrüßung im letzten Jahr. © FMN | Karl-Heinz Wolter

Disco-Abend am Samstag in Bartolfelde

Ab 16.30 Uhr werden langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Verein im Schützenhaus geehrt. Proklamation für die Kinder dann ab 18 Uhr. Ab 20 Uhr geht es dann stimmungsvoll im großen Saal weiter: Dort gibt es einen Disco-Abend der 80er- und 90er-Jahre mit DJ Keewoo (Klangvoller).

Am Sonntagmorgen zieht der Spielmannszug zum Wecken ab 7 Uhr durch das Dorf, ab 9.45 Uhr findet das beliebte Schützenfrühstück mit Freigetränken im Schützenhaus statt; hierbei unterhalten der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Barbis und der Spielmannszug Bartolfelde.

Wichtiger Bestandteil des Schützenfestes ist der örtliche Spielmannszug. © FMN | Karl-Heinz Wolter

Wer werden die neuen Schützenkönige von Bartolfelde?

Ab 12.30 Uhr ist Sammeln beim König Nico Starke in der Stettiner Straße 16, anschließend Festumzug durch den Ort. Nach dem Eintreffen auf dem Festplatz geben die teilnehmenden Kapellen im Schützenhaus ein Konzert; auf den Schießbahnen werden die neuen Schützenkönige ausgeschossen, diese werden um 18.15 Uhr proklamiert.

In gemütlichen Runden lässt man dann das Schützenfest 2024 ausklingen. Vorstand, Offiziere und der gesamte Verein hoffen auf eine gute Beteiligung und gutes Gelingen bei hoffentlich schönem Wetter.

Das Schützenfest in Barbis folgt im Juni

Selbstverständlich findet auch in Barbis in diesem Jahr ein Schützenfest statt. Der Schützenverein Barbis feiert immer das letzte volle Wochenende im Juni, wobei der Schützenfestmontag noch im Juni liegen muss, informiert der Vorsitzende Detlef Kerl. Dementsprechend findet das Fest in diesem Jahr vom 21. bis zum 24. Juni auf dem Schützenplatz Barbis statt.

Was beim Schützenfest 2024 in Barbis anders ist als in den Vorjahren, lesen Sie hier.

