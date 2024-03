Zorge. Bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Zorge im März entstehen rund 3.000 Schaden an einem abgestellten Van. Der Verursacher flüchtet.

Auf dem Parkplatz Elsbach in Zorge in der Gemeinde Walkenried ist am Sonntag, 10. März 2024, bei einer Unfallflucht an einem geparkten Mercedes Vito ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden. Das meldet die Polizei Göttingen.

Unfallflucht eines unbekannten Autofahrers im Südharz hinterlässt 3.000 Euro Schaden an Mercedes Vito

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Schäden am Heck des Wagens von einem unbekannten Autofahrer beziehungsweise einer unbekannten Autofahrerin beim Ein- oder Ausparken verursacht. Der Unfall soll sich demnach zwischen 11.30 und 14.30 Uhr ereignet haben.

Auch interessant

A38: Lkw mit Rekordgewicht bei Nordhausen von Polizei gestoppt Von Thorsten Berthold

Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon 05524/963-0 beim Polizeikommissariat in Bad Lauterberg zu melden.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

pol/mh