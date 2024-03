Bad Lauterberg. Das Vitamar ist ein Freizeitbad in Bad Lauterberg im Harz. Darum gibt es jetzt gerade einen Vorteil für Besucherinnen und Besucher.

Das Vitamar Freitzeit- und Erlebnisbad in Bad Lauterberg im Harz hat sich am Freitagnachmittag über die Sozialen Medien an seine Follower gewandt. „Wegen eines technischen Defekts ist unsere Wellenanlage momentan nicht in Betrieb“, heißt es in dem Post. An einer Lösung werde mit Nachdruck gearbeitet. Ziel sei, die Anlage so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen.

Solange der Defekt nicht behoben ist, bekommen Besucherinnen und Besucher einen Nachlass von zehn Prozent auf den regulären Eintrittspreis. Das Vitamar ist bekannt dafür, den Besucherinnen und Besuchern das größte Wellenbecken im Harz mit einer Brandungswelle von einem Meter Höhe zu bieten.

Noch steht nicht fest, wie lange die Reparatur im Vitamar in Bad Lauterberg dauert

Jens Vatheuer von Prova, der Beratungsfirma, die das Vitamar seit Beginn des Jahres 2024 betreut, erklärt: „Die Welle entsteht, indem 400 Kubikmeter Wasser aus dem Becken in einen Stauraum kommen und von dort mittels eines elektrischen Motors zurückgepumpt werden.“ An dem Motor befinden sich dem Experten zufolge zwei Laufräder - und da liegt das Problem: An beiden Laufrädern haben sich Nieten gelöst. Dadurch ist ein Lagerschaden am Motor entstanden.

Wie lange die Reparatur dauert, lässt sich noch nicht genau sagen, bedauert Vatheuer. Der Motor werde zwar bereits repariert. Aber um die Laufräder kümmere sich nun eine Spezialfirma. Diese müsse erstmal feststellen, ob es reicht, die Nieten auszutauschen oder ob neue Räder nötig sind - sollte das der Fall sein, könnte es Wochen dauern, bis die nächste Welle im Vitamar bricht. Vatheuer geht davon aus, in der kommenden Woche mehr zu wissen.

Was hat das Vitamar in Bad Lauterberg im Harz zu bieten?

Doch auch ohne Wellen können Besucherinnen und Besucher im Vitamar eine Menge Spaß haben: Da gibt es zum Beispiel die 100 Meter lange Black-Hole-Rutsche mit Rutschzeitanzeige und Lichteffekten. Wegen dieser Rutsche hat der Deutsche Rennrutsch Verband das Deutschland-Cup-Finale im Rennrutschen in Bad Lauterberg ausgerichtet - auch 2024 soll das Event wieder in der Kneipp-Stadt stattfinden, voraussichtlich Ende November. Neben der Black-Hole-Rutsche gibt es außerdem eine Breitwasserrutsche, einen Wildwasserkanal, Whirlpools, Wasserspiele für die jungen und eine Saunawelt für die erwachsenen Besucher.

