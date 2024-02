Osterode am Harz. Das Geschäft am Kornmarkt in Osterode am Harz wird zum Sommer seine Türen für immer schließen. Das sagt die Eigentümerin.

In der Innenstadt von Osterode am Harz schließt das nächste Geschäft: Der Fotoladen Europafoto am Kornmarkt schließt nach fast 20 Jahren. Wie Eigentümerin Petra Brehme unserer Redaktion am Telefon berichtet, möchte sie zum Sommer in Rente gehen. Das Geschäft am Kornmarkt 20 soll aber noch bis zum 30. Juni geöffnet bleiben.

„Der Schlussverkauf hat schon begonnen“, sagt Brehme. „Eigentlich läuft das Geschäft zurzeit richtig gut – aber ich möchte gerne in Rente gehen“, so die Eigentümerin. Einen neuen Besitzer werde es nicht geben. Den Laden gebe es schon seit etwa acht Jahren am aktuellen Standort am Kornmarkt. Zuvor habe sie bereits viele Jahre ein Fotogeschäft an anderer Stelle in Osterode betrieben.

Leerstand in Osterode greift weiter um sich

Für Osterodes Altstadt ist es ein weiterer Laden, der nun droht, dem Leerstand anheimzufallen. Im vergangenen Jahr hatten sich die Filialen von MäcGeiz und vom Donutladen zurückgezogen. Auch eine arabische Bäckerei hatte 2023 in der Altstadt erst das Handtuch geworfen. Darüber hinaus ist die Zukunft des Discounters Woolworth immer noch ungeklärt - aktuell ist das Geschäft in der Marientorstraße noch geschlossen, nachdem es zwischen Pächter und Eigentümer zu Streit gekommen war.

