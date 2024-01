Wulften. Die Sham-Revival-Party in Wulften ist auch in diesem Jahr ein Erfolg: Wie die Partynacht 2024 lief und ob es nächstes Jahr eine Wiederholung gibt

Jugendfreunde wiedersehen, zu den Beats der 60er bis 90er tanzen und die eigene Nachtclub-Zeit für einen Abend wiederaufleben lassen: Das große Sham-Revival war einmal mehr ein großer Erfolg - und lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher in das Wulftener Schützenhaus. Was dieses Jahr auch für Veranstalter Uwe Dybowski besonders macht? Die legendäre Diskothek Sham, an die mit den Revival-Partys erinnert wird, wäre in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Uwe Dybowski erzählt, wie er - und seine Gäste - die Partynacht erlebt haben - und wie es mit dem nächsten Sham-Revival aussieht.