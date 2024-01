Bad Lauterberg/Bad Sachsa. Rund um Bad Lauterberg und Bad Sachsa kann es am Donnerstag zu Verkehrsbehinderungen kommen. Landwirte planen erneut eine Treckerdemo.

Die bundesweite Protestwoche der Landwirte läuft: Am Donnerstagmittag haben sich Bauern aus ganz Niedersachsen in Hannover versammelt, um gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. Unter den Versammlungsteilnehmern befanden sich auch Landwirte aus dem Altkreis Osterode.

Neben dem großen Protest in Hannover soll es weitere Aktionen geben, zum Beispiel in Bad Lauterberg und Bad Sachsa. Landwirte aus der Umgebung wollen sich mit ihren Treckern und anderen Fahrzeugen am frühen Donnerstagabend in Steina treffen und zu einer Konvoifahrt aufbrechen. Verkehrsteilnehmer sollten deswegen ab 17 Uhr mit Verzögerungen in Sachsa, Lauterberg und den Ortsteilen rechnen.

Ein Landwirt im Südharz hat seinen Traktor schon für die Ausfahrt vorbereitet. © HK | Karl-Heinz Wolter

Wo lang geht die Treckerdemo im Südharz?

„Ich finde es wichtig, der Bevölkerung hier vor Ort zu zeigen, was los ist“, erklärt Mitorganisator Gordon Fuchs, weshalb die Landwirte vor Ort ergänzende Aktionen veranstalten. Die Trecker-Polonaise soll in Steina starten und enden. Von Steina aus wird es voraussichtlich über Osterhagen, Barbis, Bad Lauterberg, Steina und Bad Sachsa gehen. Ob die Strecke über den Boulevard in Bad Lauterberg verläuft, hängt davon ab, ob der Landkreis Göttingen dies genehmigt. Im Anschluss ist ein Mahnfeuer an der B243 bei Nüxei geplant.

Wer mit einem Fahrzeug an der Treckerdemo teilnehmen möchte, sollte darauf achten, dass dieses verkehrssicher ist und durch die Ortschaften passt. Das Amtsgericht Göttingen weist zudem darauf hin, dass die Teilnahme an einer angemeldeten Demonstration nicht strafbar ist. Allerdings dürfe man auf dem Weg dorthin nicht absichtlich langsam fahren und mit sogenannten Schleichfahrten für Verkehrsbehinderungen sorgen. Auch Kreisel dürfte man nicht blockieren, indem man mit mehreren Fahrzeugen dauerhaft im Kreis fährt - bei entsprechender Erheblichkeit könnte das Nötigung im Sinne des Strafrechts sein.

Dieses Plakat konnte abgenommen werden - die Landwirte haben mit ihren Protesten bereits ein Teilziel erreicht: Die Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Maschinen soll nicht kommen. © HK | Karl-Heinz Wolter

Bauern-Proteste: Was bisher geschah

Bereits am Mittwochabend veranstalteten Landwirte aus der Region zu einem Mahnfeuer bei Gieboldehausen. Auch bei Bad Sachsa gab es ein Treffen auf einem Feld. Am Montagmorgen blockierten die hiesigen Bauern im Rahmen einer bundesweiten die Auffahrten zur B234 zwischen Mackenrode und Herzberg. „Es gab viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung“, erzählt Fuchs. Unternehmer schlossen sich ihm zufolge der Protestaktion an. Außerdem hätten Privatpersonen Getränke und Speisen bei den Bauern vorbeigebracht.

