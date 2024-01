Hannover. Sternfahrt, Kundgebung, Blockaden: Niedersachsens Landeshauptstadt blickt einem chaotischen Tag entgegen. Das wird genau erwartet.

Hunderte Landwirte wollen am Donnerstag erneut mit Treckern für den Erhalt ihrer Steuervorteile demonstrieren, unter anderem in Hannover. Geplant ist eine morgendliche Sternfahrt in die niedersächsische Landeshauptstadt.

Die Polizei rechnet dabei mit mehreren Hundert Fahrzeugen und „erheblichen Einschränkungen“. Zu einer anschließenden Kundgebung am Landtag (11.30 Uhr) werden neben Landvolk-Präsident Holger Hennies auch Vertreter der drei Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP im Bundestag erwartet, darunter FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Die Polizei stellt sich auf mehr als 1000 Teilnehmer ein.

„Es wird mit Protestaktionen in Form von stationären und mobilen Kundgebungen, aber auch mit Aufzügen und Straßenblockaden gerechnet. Die Polizeidirektion Hannover wird diese Aktionen wieder begleiten, auf ihren Versammlungscharakter prüfen und entsprechend behandeln. Unzulässige Protestformen werden unterbunden und konsequent geahndet“, heißt es in der Polizei-Mitteilung.

Die Trecker-Konvois für die Sternfahrt sollen sich zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr in Sehnde, Garbsen, Wedemark und Gehrden bilden. Betroffen sind die Bundesstraßen 6 und 65 sowie die Landesstraße 190.

Bild von Montag: Traktoren fahren in Schritttempo über die Bundesstraße 65 zwischen Sehnde und Hannover und bremsen den Verkehr aus. Diese Route wird auch am Donnerstag aller Voraussicht nach betroffen sein.

Landwirte aus der Region Braunschweig-Wolfsburg wollten zuerst über die Autobahn 2 nach Hannover fahren – kommen nun aber voraussichtlich über die Landstraßen. So wird vermutlich die B65 durch den Kreis Peine genutzt werden. Bereits am Mittwoch hatten Bauern an der A2 und A39 den Verkehr an Auf- und Abfahrten blockiert.

Die Landwirtschaft will ihre Proteste die ganze Woche über fortsetzen. Auslöser für die Demos waren Pläne der Bundesregierung, Subventionen für die Branche zu kürzen. Einen Teil dieser Pläne hat die Ampel-Koalition bereits zurückgenommen. Die Rückvergütung für Agrardiesel soll aber schrittweise gestrichen werden.

