Herzberg. Schädlinge und potenzielle Gesundheitsgefahr: Das sagt die Helios-Klinik Herzberg zu den Hygienemängeln in ihrer Großküche aus dem September 2023.

Mäuse und Maden in der Herzberger Gastronomie: Nachdem das Land Niedersachsen kürzlich eine Liste mit Hygienemängeln in mehreren Gastronomiebetrieben in Herzberg veröffentlicht hatte, unter denen auch Mängel in der Großküche des Krankenhauses in Herzberg aufgeführt waren, äußert sich die Helios-Klinik am Montag mit einem Statement.