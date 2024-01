Wulften. Zwischen Büttenreden, Gardetänzen, Närrischem und Kinderkarneval: Das erwartet die Besucher des Wulftener Karnevals 2024.

Kaum sind die Weihnachtsfeiertage vergangen und das neue Jahr eingeläutet, schon stehen die ersten traditionellen Veranstaltungen für 2024 bereits auf dem Plan – etwa die zahlreichen Karnevalsveranstaltungen in den närrischen Hochburgen des Altkreises Osterode. Zu diesen gehört etwa Wulften mit dem Wulftener Karneval Club (WKC).

Karneval in Wulften: Vorverkauf für Büttenabend ist gut angelaufen

So startet in diesem Jahr der Karneval in Wulften bereits am 2. Februar mit dem traditionellen Büttenabend. „Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreicher Abend mit Büttenreden, Sketchen und tollen Tänzen unserer Garden und Tanzmariechen“, versprechen die Verantwortlichen des WKC und ziehen bereits ein erstes positives Fazit über den Kartenvorverkauf. „Der Kartenvorverkauf ist sehr gut angelaufen, ein paar Restkarten gibt es noch“, teilen sie mit. Informationen hierzu gibt es unter Telefon 0170/8989426. Falls noch vorhanden, können sie auch noch an der Abendkasse erstanden werden.

Am Samstagvormittag geht es weiter mit dem Abholen der Fahnen und der Prinzenpaare. Um 14 Uhr startet dann am Schützenplatz der Kinderumzug. „Der WKC freut sich darauf, viele kleine Karnevalisten in bunten Kostümen zu sehen.“ Im Anschluss an den Umzug findet der Kinderkarneval im Schützenhaus statt. Während sich die Kleinen austoben, können die Erwachsenen Kaffee und Kuchen genießen. Zum Abschluss des Nachmittags wartet auf jedes Kind eine Überraschung.

Hier entlang geht es für die teilnehmenden Kinder und den Wulftener Karneval Club im Rahmen des Kinderumzugs am 3. Februar durch Wulften. © Verein | WKC

Abends startet ab 20 Uhr die Karnevalsdisco im Schützenhaus. Für gute Stimmung sorgt das Team von Eventmusic. Kreativität bei der Wahl des Karnevalskostüms lohnt sich an diesem Abend, denn: Es gibt einen Kostümwettbewerb, bei dem Preise auf das beste Gruppen-, Paar- und Einzelkostüm warten.

Auf die Besucher des Büttenabends warten Büttenreden, Sketche und Tänze der WKC-Garden und Tanzmariechen. © Verein | Wulftener Karneval Club e.V.

