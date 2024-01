Bad Grund. Vandalismus im Ausflugsziel Weltwald Harz: Niedersächsische Landesforsten erstatten Anzeige und rufen Zeugen auf, sich zu melden. Das ist passiert.

Unbekannte haben im Weltwald Harz in Bad Grund einen Teil der Wegbeschilderung abgerissen. Darüber informieren die Niedersächsischen Landesforsten in einer offiziellen Mitteilung. Die Landesforsten haben daher Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Taten ereigneten sich am 29. oder 30. Dezember 2023. Der Weltwald Harz ist durch seine botanische Artenvielfalt von mehr als 600 Baum- und Straucharten aus Nordamerika, Asien und Europa ein beliebtes Ausflugsziel. Für das Zurechtfinden standen den Besuchenden zahlreiche Schilder zur Verfügung.

Ole Kropla, Förster im Weltwald Harz, fand jedoch das traurige Bild etlicher beschädigter Wegweiser vor: „Am 29. oder am 30. Dezember 2023 wurden im Weltwald zahlreiche Schilder von den Pfählen gerissen oder vollständig aus der Erde gezogen und zur Seite geworfen. Insgesamt wurden 45 Schilder des Arboretums beschädigt. Diese unnütze Sachbeschädigung habe ich bei der Polizei angezeigt. Die beschädigten Schilder werden in den kommenden Tagen durch die Forstwirte der Niedersächsischen Landesforsten repariert und wieder aufgestellt.“

Noch weitere Schilder herausgerissen: Zeugen für den Vandalismus melden sich bitte bei Polizei Bad Grund

Revierleiter Kropla ist spürbar verärgert: „Die beschädigten Schilder haben wir in den vergangenen zwei Jahren erst erneuert. Dass diese ausgerissen und beschädigt wurden, kann ich nicht nachvollziehen. Neben unseren Schildern wurden auch noch Schilder des Harzklubs und Straßenleitpfosten, die auf dem Weg der Randalierenden standen, herausgerissen.“

Abschließend appelliert Kropla: „Falls also jemand etwas gesehen hat, wäre ich dankbar, wenn diese Informationen an die Polizei in Bad Grund weitergegeben würden.“ Die Polizeistation Bad Grund ist erreichbar unter Telefon 05327/ 829820.

