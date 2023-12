Bad Sachsa. 83 Ferienhäuser sollen in Bad Sachsa entstehen, der Spatenstich im Borntal war im Jahr 2021. Doch diese Nachricht macht Hoffnung.

Ein Langzeitprojekt - als solches erweist sich der geplante neue Ferienpark im Borntal in Bad Sachsa wahrhaftig. 83 Ferienhäuser sollen dort entstehen, realisiert durch die eigens für das Projekt gegründete Borntal GmbH, hinter der eine Gruppe von niederländischen Investoren steht. Doch nachdem lange Zeit Stillstand beziehungsweise keine Bautätigkeit in dem ambitionierten Projekt geherrscht hatte, konnte Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade jüngst wieder Hoffnung machen. So soll in Kürze ein erstes Musterhaus auf dem Gelände aufgebaut sein.