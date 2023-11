Bad Sachsa. Zankapfel Baugenehmigung: Das werfen die Bürger der Verwaltung im Südharz vor. Wie die reagiert und ob gar der Klagefall droht?

„Ihr müsst endlich raus aus eurer Oferrolle“. Deutliche Worte waren es, die Uwe Feuerhahn in Richtung von Bad Sachsas Stadtverwaltung richtete. „Ich kann das hier nicht mehr hören, dieses vermischen von Äpfeln und Birnen. Begreift es endlich, wir sind in einer Notsituation, wir sind raus“, entgegnete ein sichtlich erboster Bauamtsleiter Gerhard Grundei. Die Einwohnerfragestunde in der öffentlichen Sitzung des Bau-, Feuerschutz- und Friedhofsausschuss der Stadt Bad Sachsa entwickelte sich zum verbalen Schlagabtausch zwischen einigen Einwohnern und der Stadtverwaltung. Dreh- und Angelpunkt war dabei die Notunterkunft für Geflüchtete, die die Landesaufnahmebehörde (LAB) Niedersachsen in der ehemaligen Paracelsus-Klinik am 16. November öffnet bzw. die in Zukunft an gleicher Stelle geplante Erstaufnahmeeinrichtung.