Legendäres Disco-Revival: Schwarzer Bär Förste erwacht zum Leben

Am Samstag, 28. Oktober, steigt im Schwarzen Bären in Förste ab 20 Uhr die vierte und wohl auch letzte Disco-Revival-Party mit den beiden Ur-DJs Harald (Münchow) und Bernd (Niebuhr). Die beiden starteten bereits 1967 ihre DJ-Karierre in Dorste und ab 1. Januar 1968 im Schwarzen Bären in Förste. Namhafte Bands und Solokünstler gabensich damals in der Förster Szene-Disco die Klinke in die Hand.

Verstärkung in Förste durch die Spotlight Shadows

Nach 55 Jahren wollen die beiden es mit dem Publikum von damals und heute noch einmal krachen lassen. Nach dem Motto, 55 Jahre danach – fühl’s noch einmal. Für die Revival-Party haben sich Münchow und Niebuhr Verstärkung geholt: DJ Olli aus Bad Grund ist mit dabei und zeichnet auch für die Technik verantwortlich. Daneben kommt noch die Südharzer Band „The Spotlight Shadows“ zum Zug. Die vier Musiker, Jörg Mallon, Andreas Sekulla, Klaus-Dieter Imhof und Tobias Dingfeld, haben sich dem Sound der legendären Shadows verschrieben, die in den 60ern und 70er angesagt waren und als Begleitband von Cliff Richard agierten. Mit Songs wie „Apache“, einem Instrumentalstück, belegten The Shadows 1960 fünf Wochen lang Platz 1 der britischen Hitparade. Jüngeren Leuten ist der Song auch heute vielleicht noch geläufig – Quentin Tarantino verwendete ihn im Soundtrack zu seinem Rache-Epos „Kill Bill“. Mit Gitarren-Twang-Sound im Stil der 60er stehen sie in einer Linie mit Band wie „The Ventures“. Abgerundet wird der Sound mit einer Prise Rock ’n’ Roll, die die vier erfahrenen Bandmusiker auf ihrer eigenen Art und Weise auf die Bühne bringen.

Die vier Musiker aus dem Südharz haben aber auch noch andere populäre Songs aus den 60er, 70er und 80er Jahre in ihrem Bühnenprogramm. „Den Zuhörer erwartet kein Kostümpaket mit Perücken und Super-Light-Show, sondern ehrliche Musik. Hilfsmittel lehnen die Musiker klar ab“, schreiben die Spotlight Shadows über sich selbst.

Harald Münchow (links) und Berndt Niebuhr. Foto: Veranstalter / HK

Noch gibt es Karten für die Disco-Revival-Party in Förste

Der Vorverkauf für die wohl letzte Veranstaltung dieser Art hat bereits begonnen. Wie DJ Harald Münchow dem Harz Kurier berichtet, ist das Interesse an der Veranstaltung sehr groß: „Wir haben Bestellungen aus Berlin, Osnabrück und sogar aus Kroatien bekommen. Mit so viel Begeisterung hatten wir nicht gerechnet“, so der Ur-DJ. Noch seien aber genug Karten vorhanden, betont Münchow.

Karten im Vorverkauf sind erhältlich im „Schwarzen Bären“ in Förste, Tel.: 05522 82503, bei Berndt Niebuhr in Förste, Tel.: 05522 82486, bei Harald Münchow in Osterode, Tel.: 0171 5461848, bei Kornmarkt News in Osterode, Tel.: 05522 999222 und im Getränkeshop Oliver Brandt, Bad Grund, Tel.: 05327 3131.

