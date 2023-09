HSG Oha lässt die Saison 2022/23 Revue passieren

Hattorf Zudem blickt die HSG Oha in der Jahreshauptversammlung in die Zukunft und will sich so ausrichten, dass weiterhin attraktiver Handball geboten wird.

Der Handballverein HSG Oha hielt kürzlich seine Jahreshauptversammlung ab. Ganz oben auf der Agenda standen neben einigen Neuwahlen zudem Ehrungen für Torben Schlappig sowie Torsten Morich und die Zukunft des Handballsports in der Region.

Die ersten Worte der Jahreshauptversammlung gehörten dem Vorsitzenden Rainer Großkopf. Er blickte auf die Veränderungen für die neue Saison, in erster Linie auf die Haftmittelpflicht in der Verbandsliga Niedersachsen und die damit einhergehenden Kosten. Außerdem werden die Handballregionen des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen (HVNB) umstrukturiert. Statt wie zuvor in 13 Regionen wird künftig nur noch in sechs Regionen gespielt. Für die HSG-Teams auf Regionsebene bedeutet das: Die Handballregion Südniedersachsen verschmilzt mit der Region Südostniedersachsen. Ab Herbst soll hier gemeinsam gespielt werden. Die Verschmelzung der anderen Regionen soll bis zum Sommer 2024 vollzogen sein.

Neuordnung der Kooperationsvertrages

Ausgelöst durch die finanzielle Situation beim MTV Herzberg und durch die vom Vorstand des MTV Lauterberg angestoßenen Neuorientierung im Verein, wurde von den Stammvereinen eine Überprüfung der Verteilung der Mitglieder in der HSG Oha auf die jeweiligen Stammvereine vorgenommen. Aktuell wird die HSG von allen vier Stammvereinen (TSV Schwiegershausen, TVG Hattorf, MTV Herzberg und MTV Lauterberg) zu gleichen Teilen finanziell unterstützt.

Tatsächlich ist aber die Verteilung der Aktiven auf die Stammvereine sehr unterschiedlich, was jetzt durch eine gemeinschaftliche Überarbeitung des Kooperations-Vertrages mit einer Anteilsvariablen besser und fairer berücksichtigt werden soll.

Sportliches Fazit fällt durchwachsen aus

Sportlich war die Saison geprägt vom Trainerwechsel bei der HSG Oha, der zu einem unglücklichen Zeitpunkt verkündet wurde, wie Ralf Mönnich, zweiter Vorsitzender der HSG, einräumte. Unter den erschwerten Rahmenbedingungen mit vielen Verletzungen wurde der neunte Platz des Teams als Erfolg herausgehoben, ebenso der Landesliga-Klassenerhalt des Damenteams. Die zweite Herrenmannschaft hatte gerade zum Ende der Saison Probleme eine Mannschaft zu stellen, eine Verbesserung der Situation ist nicht wirklich in Sicht.

Richtig Spaß und Erfolg hatte die Jugend der HSG Oha in der abgelaufenen Saison. Zunächst hob Jugendkoordinator Frank Mai den Zuwachs der Kinder heraus, mittlerweile steht die HSG bei 180 jungen Handballerinnen und Handballern. Des Weiteren konnten in allen Mannschaften Erfolge und Fortschritte verzeichnet werden, einen besonderen Dank richtete Mai an die Trainerinnen und Trainer sowie an „Allzweckwaffe“ Jürgen Oehne. Außerdem hob Mai die Handball-AGs mit der Sparkassen-Grundschulliga als Leuchtturmprojekt heraus und erinnerte sich an Vereinsfahrten nach Hannover, wo die Kinder in der Handball-Bundesliga an der Hand von Topstars einliefen.

HSG Oha: Neuwahlen im Vorstand

Außerdem wurden im Rahmen der Versammlung einige Neuwahlen durchgeführt, wobei sich nur kleine Veränderungen ergeben haben. Großkopf und Mönnich bilden weiterhin die Vorstandsspitze, Mai (Jugendkoordinator), Tanja Remmers (Kassenwartin) und Denise Hensel (2. Schriftwartin) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Ein neues Amt, das des Seniorenwartes, wird Ivo Waldmann in Zukunft bekleiden. Alle Posten wurden einstimmig gewählt. Joshua Renner gibt das Amt des Schiedsrichterwartes ab, Benjamin Newe wird dieses kommissarisch, ebenso wie das Amt des Kampfgerichtwarts, weiterführen, bis sich ein Nachfolger gefunden hat.

Zwei besondere Ehrungen bei der HSG Oha

Besondere Ehrungen gab es für Torsten Morich und Torben Schlappig. Morich ist ein HSG-Urgestein und übernahm die HSG-Damen vor circa sieben Jahren als sie nach dem Rückzug aus der dritten Liga am Boden waren und coachte sie seitdem von der Regionsliga in die Landesliga. Nach dem Klassenerhalt war nun Schluss für Morich, der zudem langjähriger Spieler war, schon das Amt des Schiedsrichterwartes inne hatte und auch selbst einige Spiele pfiff. Er bekam ein Abschiedsgeschenk überreicht und von den Anwesenden einen verdienten Applaus für seine langjährige Arbeit.

Torben Schlappig (l.) und Torsten Morich werden im Rahmen der Versammlung geehrt. Foto: Simon Schmidt / FMN

Torben Schlappig war in der vergangenen Saison der erste FSJler der HSG und erfüllte diese Rolle mit großer Hingabe. Er trainierte hauptsächlich die männliche D2, sprang jedoch auch vor allem in der männlichen E-Jugend immer ein, wenn er gebraucht wurde. Obendrein leitete Schlappig verschiedene Handball-AGs in den Grundschulen. Er bleibt der HSG als Spieler der Verbandsligaherren erhalten.

Der sportliche Ausblick

Am Ende der Sitzung gab es noch eine beherzte Themenrunde zur Zukunft der HSG Oha und des Handballsports allgemein, da überall Mannschaften, ob im Senioren- oder Juniorenbereich, Probleme haben, genügend Spieler für ihre Teams zu finden. Ziel der HSG Oha ist es, den Handball in der Region für die Region nachhaltig voranzutreiben, wofür in Zukunft vor allem der B- und A-Jugendbereich stärker in den Fokus genommen werden muss. Hierfür braucht es aber auch das Engagement der Schulen, waren sich die Anwesenden einig.

