Schulbeginn im Raum Osterode: Änderungen im Busfahrplan

Göttingen/Osterode Fahrplanwechsel beim Verkehrsverbund zum Start der Schule am 17. August 2023: Diese Verbindungen im Altkreis Osterode sind betroffen.

Neue Fahrpläne zum Schulbeginn kommende Woche: Wie der Verkehrsverbund Südniedersachsen in einem Pressebericht mitteilt, gibt es mit Start der Schule nach den Sommerferien am Donnerstag, 17. August, einen Fahrplanwechsel für viele Verbindungen in Südniedersachsen.

Betroffen sind auch Busverbindungen im Altkreis Osterode. Betroffen sind demnach die folgenden Linien:

454 Herzberg - Pöhlde - Rhumspringe

460 Osterode - Gittelde - Bad Grund - Clausthal-Zellerfeld

462 Osterode - Riefensbeek - Kamschlacken (- Altenau - Torfhaus)

463 Förste - Eisdorf - Badenhausen

465 Osterode - Förste - Dorste - Katlenburg

Details zu den Fahrplanänderungen auf diesen und weiteren Strecken können Bürgerinnen und Bürger auf den Online-Fahrplänen nachlesen. Eine detaillierte Aufstellung aller Linien, die sich zum Fahrplanwechsel ändern, können Fahrgäste auf der VSN-Webseite unter https://vsninfo.de/de/blog-artikel/fahrplanwechsel-am-17082023-1723 einsehen.

Die ab kommender Woche gültigen Fahrpläne stehen Fahrgästen auf der VSN-Webseite unter „Fahrpläne zum Download“ zur Verfügung, gibt der VSN in seiner Mitteilung bekannt. Die gedruckten Fahrpläne werden rechtzeitig an den bekannten Stellen ausliegen.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de