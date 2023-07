Osterode: Bahnübergang „An der Leege“ wird gesperrt

Osterode Wegen Bauarbeiten muss in Osterode am Harz bald der Bahnübergang in der Straße „An der Leege“ voll gesperrt werden. Die Details.

Ein Zug fährt durch einen Eisenbahnübergang. In Osterode am Harz kommt es bald zu einer Vollsperrung. (Symbolbild)

In der Zeit vom 24. Juli bis 7. August 2023 wird in Osterode am Harz der Bahnübergang in der Straße „An der Leege“ voll gesperrt. Das teilt die Stadt Osterode mit.

Vollsperrung in Osterode: Bahnübergang „An der Leege“ dicht

Die Sperrung betrifft demnach sowohl den Fahrzeugverkehr als auch Fußgänger. Eine Umleitung soll ausgeschildert werden. Grund für die Sperrung seien notwendige Sanierungsarbeiten an dem Bahnübergang, so die Stadt.

