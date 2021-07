Lesungen, Konzerte und Disney-Gottesdienst in Vorsfelde

Vorsfelde. Der Kirchplatz um die St.-Petrus-Kirche in Vorsfelde verwandelt sich in einen Lebensfarbengarten. Zahlreiche Aktionen sind geplant.

Die Initiatoren der Aktion haben sich an dem großen Herzen an der Kirche versammelt, um über die geplanten Aktionen zu informieren.

Die roten Wimpel wehen auf der einen Seite im Wind. Auf der anderen Seite sind bereits grüne Wimpelketten an den Pfählen befestigt. Der Kirchplatz um die St.-Petrus-Kirche in Vorsfelde verwandelt sich derzeit in einen Lebensfarbengarten. Die drei Farben, blau kommt noch hinzu bis zum Wochenende, sollen Glaube, Hoffnung und Liebe repräsentieren. Überdies wird es noch weiße Wimpel geben – dieser Bereich mit großem Wimmelbild und Murmelbahn ist für die Kinder gedacht. Vier Farben also aufgrund der vier Himmelsrichtungen, die die Farben des Lebens und des Glaubens abbilden sollen.

An dem Projekt, das bis Mitte Oktober laufen soll, sind zahlreiche Vorsfelder beteiligt: Kirchengemeinde, die evangelische Jugend der Propstei und die Landfrauen Vorsfelde wirken mit – und sind auch an diesem Mittwoch im vollen Gange, allen voran Birgit van der Velten und Simone Rieger, die Hauptorganisatorinnen. Bis zum Wochenende soll alles stehen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Der Kirchplatz als Mittelpunkt Vorsfeldes steht den Menschen offen“

„Wir stellen noch Bauzäune auf, an denen es unter anderem Informationen zu den Themenbereichen gibt“, berichtet Rieger. Ein großes Herz ist bereits zu sehen, viele kleine hängen indes schon an einem Strauch – „diese Aktion ist ähnlich der von Liebesschlössern. Familien können sich eines nehmen und ihre Namen draufschreiben“, erklärt Rieger. Am Samstag dann startet die erste Veranstaltung rund um den Lebensfarbengarten – der Titel lautet hier wenig überraschend „Eröffnung“. „Der Kirchplatz als Mittelpunkt Vorsfeldes steht den Menschen offen. Es gibt viele Mitmachaktionen“, freut sich Propst Ulrich Lincoln. Seit Beginn der Pandemie hätte die Kirche mehr und mehr die Außenseite für sich entdeckt. Im Rahmen der Möglichkeiten fanden bereits in den vergangenen Monaten immer mal wieder Aktionen auf dem Kirchplatz statt. Auf der Bühne, die schon aufgebaut ist, finden bis Mitte Oktober nun Lesungen, Konzerte statt. Auch ein Disney-Gottesdienst ist geplant. Überdies sind bestimmte Kirchenführungen geplant, hier ist eine Anmeldung nötig. Hätte es diese Aktion auch ohne Corona gegeben? Die Organisatoren sind sich uneins. Propsteikantor Paul-Gerhard Blüthner sagt: „Die Idee, Schritte rauszugehen, gab es schon. Corona hat dem Ganzen aber noch mal einen Schub verliehen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de