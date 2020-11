Im Internet erklingen sie schon: die neuen Glocken für Vorsfelde

Bis sie von den Kirchtürmen der evangelischen St.-Petrus-Gemeinde und der katholischen St.-Michael-Gemeinde erklingen, dauert es noch mehr als drei Jahre. Vor allem bedarf es großer ökonomischer Initiative von beiden Seiten. Denn die neuen Glocken für Vorsfelde, wie der ökumenische Arbeitskreis aus den beiden Kirchen das Projekt betitelt hat, kosten insgesamt 340.000 Euro. Für die angepeilten drei größeren Glocken an St. Petrus und die vier kleineren an St. Michael müssen die Gemeinden zusammen 260.000 Euro an Spenden durch Stiftungen oder durch Zuschüsse aufbringen. 80.000 Euro stehen aus Eigenmitteln bereit.

Am Freitagabend gaben die Mitglieder des Arbeitskreises, darunter Propst Ulrich Lincoln und Wendschotts stellvertretender Ortsbürgermeister Norbert Batzdorfer, einen ersten Einblick in die Planungen. In beiden Kirchen müssen die Glocken erneuert werden, aus Alters- und den damit verbundenen Sicherheitsgründen. Die (spirituellen) Klangerzeuger sind aus Eisen gefertigt. Die „evangelischen Glocken“ vor rund 100 Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg, die Pendants in der katholischen St.-Michael-Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg. In einer Zeit, wo es wenig Geld gab, und entsprechend gering war die Investitionssumme.

Da steht es um die Bronzeglocken von St. Johannes besser. Die geben im Ortsgeläut den mittleren Ton vor und sind vom Material her für die Jahrhunderte bestimmt. So soll es dann mit den neuen Glocken für Vorsfelde auch sein. Die St.-Petrus-Klänge werden tief und mächtig, St. Michael wird akustisch die höheren Lagen bedienen. Fachkundige Unterstützung hat der Arbeitskreis in Matthias Braun. Der ist Glockensachverständiger mit familiären Beziehungen zu Wendschott. Braun war es, der den Zustand des alten Geläuts überprüfte und die Mängel dokumentierte.

„Im Arbeitskreis haben wir die Aufgaben nach unterschiedlichen Aspekten verteilt“, berichtete Norbert Batzdorfer. „Die einen kümmern sich um die Finanzierung, die anderen ums Marketing.“ Erste konkrete Ergebnisse liegen vor: Ein Logo für die „Glockenaktion“ ist entwickelt, es gibt Aufkleber sowie Flyer. Und seit Freitag ist eine Glocken-Homepage online. Petra Brockmeyer hat sie gestaltet und äußerte: „Hier erhält man nicht nur alle Informationen rund um die Aktionen. Man kann sich auch das künftige Läuten anhören.“ Die Adresse: http//www.glocken-vorsfelde.de/.

Propst Ulrich Lincoln sagte: „Am 1. Advent, dem 29. November, ist der offizielle Beginn des Projekts mit einem ökumenischen Freiluftgottesdienst.“