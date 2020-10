18-Jähriger fährt in Schlangenlinien in Vorsfelde

Dank zweier aufmerksamer Zeugen konnte eine Trunkenheitsfahrt am Montagabend glimpflich beendet werden, wie die Polizei mitteilt. Die Zeugen meldeten gegen 20.07 Uhr der Polizei über Notruf, dass sie sich in Vorsfelde auf der Helmstedter Straße (Bundesstraße 188) befinden und in Richtung Oebisfelde fahren.

Vor ihnen befinde sich ein Opel, dessen Fahrer in starken Schlangenlinien unterwegs sei und schon eine Verkehrsinsel gestreift habe. Ferner nutze er die komplette Fahrbahnbreite aus, sei schon mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und habe auch den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn benutzt. Zum Glück seien ihm keine Fahrzeuge entgegengekommen, so die Zeugen.

Auf Haltesignale, Martinshorn und Blaulicht reagiert der Fahrer nicht

Die Polizei konnte die Zeugen und den Opel fahrend auf der B 188 antreffen und sich hinter das Fahrzeug setzen. Auch hier fuhr der Opel deutliche Schlangenlinien und war mit einer Geschwindigkeit von 40 statt der erlaubten 100 Stundenkilometer unterwegs. Auf Haltesignale, Martinshorn und Blaulicht reagierte der Fahrer nicht. Erst als die Beamten sich mit dem Funkstreifenwagen direkt vor den Opel setzten, konnten sie den Fahrer zum Anhalten bewegen.

Bei der Kontrolle des 18-Jährigen aus dem Landkreis Helmstedt stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte stattliche 2,02 Promille. Daraufhin wurde ihm im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der junge Mann wird die nächste Zeit mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen. Zudem erwartet ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Polizei fasst weitere vier angetrunkene Autofahrer

Am Sonntag hatte die Polizei drei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die deutlich alkoholisiert mit Promillewerten von 1,57 bis 2,33 unterwegs waren. Am Montagmorgen registrierten die Beamten einen Fahrer, der ebenfalls stark alkoholisiert mit 1,71 Promille fuhr. Der 18-Jährige ist der fünfte Verkehrsteilnehmer in nur zwei Tagen, der stark betrunken auf der Straße angetroffen wurde. Polizeisprecher Thomas Figge warnt: „Fahren unter Alkoholbeeinflussung zählt weiterhin mit zu den häufigsten Unfallursachen. Die Polizei warnt davor, alkoholisiert ein Fahrzeug zu führen. Sie gefährden hiermit Leib und Leben von sich und anderen Verkehrsteilnehmern.“

red