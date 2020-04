Sperrmüllhaufen brennt in Hehlingen ab

Hehlingen. Bei dem Feuer in der Straße Katthagen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, da auch Brandzehrungen an einer Garage festgestellt wurden.

Die Polizei Wolfsburg hat nach einem Brand eines Sperrmüllhaufens in Hehlingen am späten Freitagabend Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Bei dem Feuer in der Straße Katthagen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, da auch Brandzehrungen an einer nebenstehenden Garage festgestellt wurden, wie die Polizei mitteilt. Verletzt wurde niemand. Mehrere Anwohner hatten um 21.45 Uhr einen lauten Knall wie von einem überlauten Böller gehört und danach den Brand bemerkt. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Die Polizei sucht Zeugen: (05361) 46460. red