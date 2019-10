Vorsfelder Herbstmarkt ist kein Publikumsmagnet mehr

Es war wieder traditioneller Herbstmarkt in Vorsfelde. Zwei Tage boten am Donnerstag und am Freitag elf Marktbeschicker in der oberen Langen Straße ihre Waren an. Der Markt ist jedoch schon lange kein Publikumsmagnet mehr. Originale wie der Billige Jakob, Knüppel-Rudi mit seinen Eichsfelder...