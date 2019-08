Auf Burg Neuhaus steht das Backfestival bevor

so geht es beim Backfestival der SPD auf der Burg Neuhaus zu. Der Erlös von Kaffee und Kuchen wird gespendet,

Ein kleines Jubiläum gibt es am Sonntag, 1. September, auf der Burg Neuhaus: Dann lädt der SPD-Ortsverein Neuhaus-Reislingen bereits zu seinem 15. Backfestival ein. Bei dem Wettbewerb um die besten und leckersten Torten und Kuchen können alle mitmachen. Eine Jury wird die Erstplatzierten für ihre Mühen und ihren Ideenreichtum mit Preisen belohnen. Die drei Besten erhalten Pokale, für den Sieger oder die Siegerin gibt es zudem einen Wanderpokal.

Schon benennt die SPD die Jury. Der Ortsvereinsvorsitzende Thomas Heyn, Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs und das Ortsratsmitglied Susanna Dargel werden die süßen Backwerke bewerten, wobei es um die Kreativität, den Geschmack und das Aussehen der Torten und Kuchen geht. Es wird wie immer sein, wenn der Veranstalter am ersten Septembersonntag das Festival um 15 Uhr eröffnet. Mehr als 120 Gäste werden wieder erwartet, am Kuchenbüfett werden sich lange Schlangen bilden, denn die prämiierten Backwaren werden sich viele schmecken lassen.

Die SPD hofft, dass die 25 Torten und Kuchen aus dem Vorjahr diesmal noch getoppt werden können. Eines ist jedoch anders als früher: Diesmal gibt es keine Kaffeehausmusik. Statt des sonst üblichen Trios ist diesmal DJ Salvatore für die Musik zuständig. Er legt heiße Scheiben auf und will das Publikum vor allem mit Musik der wilden 70-er Jahre unterhalten. Der DRK-Kindergarten aus der Burg wird die SPD nicht nur beim Verkauf der Backwaren unterstützen, sondern auch selbst Torten backen.

„So geht der Erlös vom Kaffee- und Kuchenverkauf diesmal an den Burgkindergarten“, verrät Jurymitglied Hans-Jürgen Friedrichs. Jetzt hoffen alle, dass beim Backfestival das Wetter mitspielt, denn es soll ein fröhliches Fest unter freiem Himmel werden. „Für die Kinder bauen wir eine Hüpfburg auf, damit sie sich austoben können“, sagt Thomas Heyn. Übrigens: Wer am Wettbewerb teilnehmen und eine Torte oder einen Juchen spendieren möchte, kann sein Backwerk am Sonntag, 1. September, ab 13.30 Uhr auf der Burg abgeben.