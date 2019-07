St. Petrus in Vorsfelde: Musik und Literatur rund um den Mond

Mit dem Frank-Sinatra-Song „Fly me to the Moon“ empfing die Band am Samstagabend die gut 60 Besucher in der St.-Petrus-Kirche. Propst Ulrich Lincoln und Propsteikantor Paul Blüthner hatten zu einer Veranstaltung eingeladen, als sich die erste Mondlandung zum 50. Mal jährte. Unter dem Motto...