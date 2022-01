Als einstiger Amateurfußballer und Sportstudent kenne ich mich mit Verletzungen leider aus. Etliche Muskelfaserrisse, mehrere Bänderrisse im Sprunggelenk und ein Achillessehnenriss als negativer Höhepunkt stoppten immer wieder meine sportlichen Ambitionen. Zum Glück blieb ich von Knieproblemen bisher verschont. Doch auch das kann ja noch kommen. Etwa jeder vierte Mensch in Deutschland leidet im Laufe seines Lebens unter einem Verschleiß des Kniegelenks. Ein Knie, das ständig knirscht und knackt, kann die Lebensqualität enorm einschränken. Dann ist die Hilfe von Medizinern wie Dr. Christoph Eichholz und Dr. Gunter Wilhelm gefragt. Die Ärzte am Klinikum Wolfsburg geben in der 13. Folge unseres kostenlosen Gesundheitspodcasts „Auf Herz und Nieren“ Tipps, wie das Knie möglichst lange gesund bleibt und welche Behandlungsmöglichkeiten es im Schmerzfall gibt. In ganz schlimmen Fällen setzen die beiden Klinikumsärzte auch künstliche Kniegelenke ein. Wann man nach einer solchen Operation wieder fit ist und ob man danach wieder Sport treiben kann, erklären Dr. Eichholz und Dr. Wilhelm im Interview. Außerdem verraten sie im Podcast, für wen ihr Herz in ihrer Freizeit schlägt und welche Krankheit in zehn Jahren hoffentlich besiegt ist.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?nbslvt/lvutdifs Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de