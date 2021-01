Wolfsburg. Haben Sie schon neue Masken gekauft? Das sollten Sie, falls Sie planen, in nächster Zeit einen Markt oder eine Schule zu besuchen, und an diesen Orten bisher Stoffmasken trugen. Ja, es ist wieder einiges anders geworden: Nach Angela Merkels Runde mit den Ministerpräsidenten hat das Land fix seine Pandemieverordnung angepasst, die Stadt schoss am Sonntag eine neue Allgemeinverfügung heraus. Nun müssen Marktbesucher medizinische Masken tragen. OP-Maske oder FFP2-Maske, ohne Ventil. Schluss mit Herzchen, Smileys, Paisley-Mustern. Auch in Schulen, Bussen und an Haltestellen außer für Kinder und Jugendliche unter 15. Alles gemerkt? Gut. Fall fürs Langzeitgedächtnis? Mal sehen. Die Regeln gelten (erstmal) bis zum 14. Februar. Aber wir sind ja flexibel, oder?