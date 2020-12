Gute Seelen

Heute ist es an der Zeit, Danke zu sagen. Danke an alle ehrenamtlich Engagierten unter Ihnen, die viel Gutes tun für ihre Mitmenschen. Der Internationale Tag des Ehrenamtes ist ein Feiertag für alle guten Seelen unter uns. Auch unsere Zeitung beteiligt sich daran und stellt stellvertretend für die vielen, vielen Helfer vier junge Menschen vor, die sich uneigennützig für die gute Sache engagieren: Einen Feuerwehrmann, eine Übungsleiterin, einen Stadtschülervertreter und eine Mitarbeiterin in der Jugendförderung. Die vier haben uns erzählt, was sie antreibt und dass Gutes tun gar nicht so schwer ist. Vielleicht bekommen Sie ja beim Lesen auch Lust aufs Ehrenamt? In Wolfsburg gibt es verschiedenste Angebote. Da ist bestimmt auch was für Sie dabei.

