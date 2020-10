Katzen haben die lästige Angewohnheit, dass sie einem das ganze Jahr über auf die Nerven gehen können. Und nun ist die nervigste Zeit des Jahres: Emma, meine schwarze Katze, will den ganzen Tag über rein, raus, rein, raus und ich bin ihr persönlicher Schrankenwärter. Oder auch Dosenöffner. Lotti, meine Tigerin, haut wohl wegen der Kälte derzeit rein, als ob es kein Morgen gibt. Ein Freund von mir hatte von Nachbarn eine junge Katze ein paar Tage in Pflege. Er hat sich in die grazile weiße Fellnase verliebt und möchte sich nun auch eine anschaffen. Wenn der mal wüsste...

