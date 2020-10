Kein Urlaub!

Bin ich froh, dass ich gerade keinen Urlaub bevorstehen habe! Häh? Ja, richtig, ernsthaft! Der Stress, den nun insbesondere Familien bereits haben oder womöglich noch vor sich haben, verleidet einem doch alles – selbst wenn man aktuell nicht im Corona-Risikogebiet lebt und auch nicht geplant hatte, in ein nun frisch aufgeplopptes Risikogebiet­ zu reisen. Wer weiß, wie schnell sich selbst vermeintlich sichere Reiseziele innerhalb von Deutschland in den nächsten Tagen und Wochen angesichts der vielerorts steigenden Infektionszahlen plötzlich erledigen...

Wir sind im September noch gut davongekommen auf Rügen. Und wie sich inzwischen übrigens herausgestellt hat, war das auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis ein Top-Reiseziel: Wir waren vier Paare und eine Familie, die im August/September auf der bundesdeutschen Sonneninsel waren – und sogar alle in derselben Ecke!

Was ich jetzt tun würde, wenn ich noch ein paar Tage Urlaub hätte, aber noch nichts gebucht? Entweder ein abgelegenes kleines Örtchen ausgucken, sicherheitshalber nicht an der Küste, oder ein Wohnmobil mieten – mehr Flexibilität geht kaum!