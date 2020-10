Einige füllen damit ganze Schrankfächer. Vielleicht ist es ja auch ziemlich normal, wenn Frau oder Mann Freude am „winzigen Schuhtick“ haben. Frauen sollen ja in Sachen Schuhsammeln erfolgreicher als Männer sein. Gewiss, auch einige Männer können als Schuhfetischist beschrieben werden. Sehr selten.

In Wolfsburg berichteten wir zum Jahresende 1987 über einen recht auffälligen Mann. Wegen dessen Leidenschaft fürs Schuhsammeln regte er die Polizei zum Nachforschen an. Da hieß es doch allen Ernstes im Polizeibericht, der drollige Sammler kassiere einzelne Schuhe, vor allem Kinderschuhe. Er sprach auf der Straße Kinder an, vergaß nicht zu erwähnen, er sei Kriminalbeamter oder sei als Kaufhausdetektiv unterwegs.

Er müsse noch „etwas klären“. Da seien die Kinder durchaus als Mithelfer nötig, fügte er hinzu. Er komme gleich wieder zurück. Aber als Pfand benötige er vom Kind noch einen Schuh, sozusagen einen Warteschuh. Dabei hatte er meistens Glück. Unter einem Vorwand verschwand er. Die nun „Einfußschuhbesitzer“ blieben abwartend zurück.

Man kann sich vorstellen, dass sie später ihre Eltern arg erschreckten, als sie nur mit einem Schuh am Bein heimkamen. Die Kripo wurde eingeschaltet. Irgendwie stellte sich heraus, dass es meistens Mädchen unter 14 Jahren waren, die auf den Schuhtrick hereinfielen. Die warnende Aufforderung der Gesetzeshüter kam prompt: „Weisen Sie ihre Kinder darauf hin, dass ein Polizeibeamter oder auch ein Detektiv nie den Schuh eines Kindes verlangt.“ Der Schuhdieb sei etwa 40 Jahre alt, so an die 180 Zentimeter groß, trage blondes, langes Haar und habe eine dunkle Stimme. Die Kripo beruhigte auch die Eltern mit dem Hinweis, „in keinem Fall sind Kinder sexuell belästigt worden!“ Leider ging unsere Geschichte nicht erfolgreich aus. Der Sammler konnte nicht ausfindig gemacht werden. Er beendete seine seltsame Tätigkeit ziemlich abrupt. Vielleicht hatte er den Zeitungsbericht gelesen. Die Kripo schloss ihre Akte über den Spanner-Schuh endgültig. Nur die Kinder trauerten wegen des Schuhverlusts länger.