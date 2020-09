Nutzt die Tage

Noch haben wir schöne Tage, aber die Nächte werden merklich kälter. Zeit, sich so langsam vom Sommer zu verabschieden. Wegen Corona musste ich den Arbeitsplatz von der Redaktion in die heimischen vier Wände verlegen. Statt auf die Porschestraße schaue ich in den Garten. Da erlebe ich viel bewusster als im Büro den Wechsel der Jahreszeiten mit. Es hat schon was, wenn man Pause braucht, einmal eine Runde ums Haus zu drehen. Aber der menschliche Kontakt fehlt. Grade meine älteren Verwandten beklagen sich, dass einfach zu wenig los ist. Deshalb, liebe Leser, nutzen Sie die letzten richtig schönen Tage des Jahres: Laden Sie ihre Verwandten ein – vielleicht auf eine Bratwurst!

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Xpmgtcvshfs Obdisjdiufo=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tuspoh?ifoesjl/sbtfipsoAc{w/ef=0tuspoh? =0fn?