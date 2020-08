Pension? Pah!

Drei Schulleiterstellen, berichteten wir vor einem Jahr, seien im Sommer 2020 neu zu besetzen: Wolfgang Preuk vom Phoenix-Gymnasium, Rüdiger Czubba von der Hauptschule Fallersleben und Rainer Prieß von der Regenbogenschule würden sich dann in den Ruhestand verabschieden. Doch es ist anders gekommen. Alle drei denken nicht daran, sich aufs Altenteil zurückzuziehen. Sie haben sich dafür entschieden, noch ein bisschen weiterzumachen. Weil ihnen ihr Beruf einfach so viel Spaß macht. Gleichzeitig beklagt Wolfgang Preuk, dass Lehrermangel herrsche: Am Phoenix-Gymnasium fehlten nach Pensionierungen und Versetzungen sechs Lehrer. Die Landesschulbehörde suche zwar Nachfolger. „Aber es gibt einfach keine“, so Preuk. Also, junge Leute, falls Ihr dies lest: Studiert auf Lehramt! In den Schulen werdet Ihr gebraucht. Und wenn es an Wolfsburger Schulen so schön ist, dass Rüdiger Czubba sogar mit 67 Jahren noch weiterarbeitet, ist das bisschen weniger Gehalt als in anderen Bundesländern doch wohl auch kein Problem. Oder?

